Ekonominin lokomotifiydi: Otomobil ihracatı yüzde 9 azaldı

Türkiye’de otomotiv sektörünün ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalarak 2,54 milyar dolara (yaklaşık 14 milyar lira) geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye pazarında son dönemde gözlenen daralma nedeniyle Bursa’daki birçok otomobil fabrikası üretime ara vermişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) dün paylaştığı verilere göre de otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yüzde 47.1 daralarak 24 bin 875 adete düştü.

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) bugün yapılan açıklamaya göre otomotiv endüstrisi şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 düşüşle 2,54 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Geçen ay, binek otomobil ihracatı yüzde 11 düşüşle 953 milyon dolarda (yaklaşık 5 milyar lira) kaldı. Otobüs-minibüs-midibüs grubu ihracatıysa yüzde 16 artışla 149 milyon dolara (814 milyon lira) ulaştı.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 5 azalarak 892 milyon dolar (yaklaşık 5 milyar lira) ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 29 düşüşle 407 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar lira) geriledi.

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AB’ye satışlar yüzde 10 düştü

Almanya, şubat ayında 349 milyon dolarla Türkiye otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu sürdürdü.

Şubat ayında ikinci büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 5 düşüşle 265 milyon dolar, üçüncü büyük pazar Biritanya’ya yönelik dış satış yüzde 13 gerileyerek 244 milyon dolar oldu.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve toplam ihracattan yüzde 78 pay alan Avrupa Birliği’ne (AB) şubat ayı ihracatı da yüzde 10 azalışla 1 milyar 981 milyon dolar olarak gerçekleşti.