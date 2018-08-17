‘Ekonomik savaş’a nefer yok: Erdoğan’ın çağrısına rağmen döviz mevduatı arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Ağustos’ta dövizlerin TL’ye çevrilmesi yönünde yaptığı açıklamadan sonraki bir haftada dolar mevduatının azalmak bir yana 1.3 milyar dolar arttığı tespit edildi. Faizsiz sistemle hizmet veren bankalardaki mevduatlarda bir gerileme gözlenmedi.

Erdoğan 3 Ağustos cuma günü cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planını açıklarken dış güçlerin Türkiye’ye yönelik ‘ekonomik savaş’ başlattığını savunarak “Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Yastık altından dövizlerinizi, altınlarınızı çıkartın, TL’ye dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun” demişti.

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Ekonomik savaşa katılmadılar

Reuters’in aktardığı Merkez Bankası verilerine göre açıklamanın ardından 10 Ağustos cuma günü biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar artışa 91.6 milyar dolara çıktı. Kurumların döviz mevduatı da yaklaşık 1.1 milyar dolar artarak toplam 68.3 milyar dolara yükseldi.

Doların 5 liradan 7.3 liraya kadar yükselmesiyle sonuçlanan süreç de bu verinin alındığı 10 Ağustos tarihinde başlamıştı.

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Öte yandan Birgün’ün haberine göre Türkiye’de yerleşik kişilerin mevduat hesaplarının da son iki haftada yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar arttığı tespit edildi. Aynı haberde, İslami yöntemlerle faizsiz bankacılık yapma iddiasındaki katılım bankalarındaki mevduatların da diğer bankalar gibi artarak 13.5 milyar dolara yükseldiği belirtildi.