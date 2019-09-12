Ekonomik krizin derinleştiği Arjantin’de yeni kur kontrolleri açıklandı

Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin’in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Yeni kur kontrolleri, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor.

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Arjantin’de hükümet 1 Eylül’de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı.

Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

Son olarak, devlet başkanı adaylarını belirlemek üzere yapılan ön seçim sonrasında Arjantin Pesosu’nda yaşanan sert düşüşten ve ülkede yaşanan finansal krizden dolayı Arjantin Ekonomi Bakanı Nicolas Dujovne istifa etmişti.