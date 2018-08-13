‘Ekonomik kriz yok’ diyen Erdoğan Trump’ı hedef aldı: İstediğin kadar başkan ol!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son yaşanan ekonomik gelişmelerin krizle ilgisinin olmadığını ifade ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarını “İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ‘Demir-çeliğe şu kadar vergi koydum’ diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın” sözleriyle eleştirdi.

Ankara’da büyükelçiler toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık’la devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız” dedi.

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Trump’a yüklendi

Döviz kurlarındaki gelişmelerin ekonomik temelinin olmadığını ve Türkiye’ye bir saldırı niteliğinde olduğunun ‘herkesin’ tespiti olduğunu savunan Erdoğan şöyle devam etti: “Dünya Ticaret Örgütü var, atılan adımların bu örgütün umdeleriyle alakası var mı? ‘Ben yaptım, oldu’ diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp ‘Demir-çeliğe şu kadar vergi koydum’ diyemezsin. Bir yandan stratejik ortak olacaksın, diğer yandan ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bizim bunlara ‘Eyvallah’ dememiz mümkün değildir. Yaşadıklarımızın krizlerle ilgisi yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Şu anda bizim bu olaylar karşısında temkinli şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Biz ‘Kur şöyle oldu, böyle oldu’ demek suretiyle battık, bittik… Böyle bir şey yok! Türkiye’nin ekonomik dinamikleri sağlamdır.”

‘Serbest piyasadan taviz yok’

Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermedilerini vurgulayan Erdoğan dün yalanlanan sabit tur uygulaması ve mevduatların TL’ye çevrilmesi söylentisine atfen “Sosyal medya üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var” ifadesini kullandı.

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Bunlara karşı yargının tedbirleri aldığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Dün de söylediğim gibi; biz bu oyunu gördük. Tavrımızı ortaya koyduk. Diğer alanlarda da aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Neler söylüyorlar? İşte ‘C planı… C planının arkasında yatan şu…’ Nedir? ‘Sermayeye el koyma…’ Sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir? Anlamak mümkün değil. Böyle bir şey mi açıkladık? Neye göre bunları söylüyorsun. Bunlar maalesef gerçekten ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse, işte bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz.”