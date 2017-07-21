Ekonomik ilişkilere bakış: Almanya dış ticarette Türkiye için birinci ülke

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Alman vatandaşı bir insan hakları savunucusunun tutuklanmasının ardından Almanya’nın Türkiye’ye karşı önlemler almayı planladığını duyurması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin boyutunu hatırlama ihtiyacı doğurdu.

Son yıllarda bir türlü durulmayan gerilime rağmen, Almanya Türkiye’nin en büyük ticari partnerlerinin başında geliyor.

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Türkiye, geçtiğimiz yıl Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan gerilimde turizmden tarıma bir dizi yaptırım kararı alan Rusya karşısında bilhassa da turizm sektöründe sancılı aylar yaşamıştı. En sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı özür mektubuyla kriz aşılabilmişti.

Almanya’yla yaşanacak olası ekonomik ‘savaş’ da Türkiye’yi zora sokabilecek cinsten.

Deutsche Welle’nin derlediği iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkileri şöyle:

Dış ticaret

* Almanya, Türkiye’nin en önemli ticari ortağı. Geçtiğimiz yıl Türkiye en çok ihracatı Almanya’ya yaptı.

* Dış ticarette geçen yıl Türkiye’nin ihracatının yüzde 9.8’i Almanya’ya gerçekleşti. Değeri 14 milyar dolardı. Almanya’yı İngiltere ve Irak izledi.

* Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke ise Almanya. Çin’in ardından Türkiye’nin ithalatının yüzde 10.8’i Almanya’dan gerçekleşti.

Almanya tarafı

* Türkiye Almanya’nın dış ticaretinde 13’üncü sırada. İthalatındaki payı yüzde 1.6, ihracatındaki payı ise 1.8.

Turizm

* Türkiye’ye en fazla turist de Almanya’dan geliyor (Geçen sezon sayı yaklaşık 4 milyondu). Geçen yıl Rusya krizinin ve yaşanan art arda patlamaların etkisiyle gelen Alman turist sayısı da yüzde 30’a yakın kayıp yaşadı.

* 2017 yılının ilk beş ayında Almanya’dan gelen turist sayısının toplam içerisindeki payı geçen yıla göre yüzde 9.9’a geriledi.

* Almanya’dan gelen turist sayısının azalmaya devam etmesi halinde turizm gelirlerinin 2 milyar dolara yakın düşmesi bekleniyor.

Doğrudan yatırımlar

* 2002-2017 yılları toplamında Almanya, Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım yapan 6’ıncı ülke oldu.

* Türkiye’y doğrudan sermaye yatırımlarında Almanya’nın payı 8.97 milyar dolarla yüzde 6.3 seviyesindeydi.

* En fazla yatırımı yapan diğer ülkelerle de Türkiye’nin ilişkileri pek iyi sayılmaz. Birinci sırada Hollanda var, ABD ikinci, Avusturya üçüncü, İngiltere dördüncü ve Lüksemburg beşinci sırada.

* Diğer taraftan Türkiye’de 6 bin 800 civarında Alman sermayeli şirket bulunuyor.