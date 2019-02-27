Ekonomik güven endeksinde yüzde 1.2’lik artış: 79.4

Ekonomik güven endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 1.2 artışla 79.4 seviyesine yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında ocak verisiyla ilgili yapılan değerlendirmede, “Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” dendi.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.