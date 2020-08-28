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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomik güven endeksi yüzde 4.4 arttı ancak kötümserlik sürüyor

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4.4 artarak 85.9 değerine yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5.8 artarak 105.2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 yükselerek 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artışla 94.9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.3 azalarak 85 değerine geriledi.

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Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2.2 azalarak 59.6 değerine düştü.

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