Ekonomik güven endeksi yüzde 3.4 yükseldi

Ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 3.4 yükselerek 84.7’ye çıktı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması beklenti açısından genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

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Endeks mart ayında 81.9’du.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Albayrak’tan ‘güçlü toparlanma’ mesajı

Güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, müdahalelerin sonuç verdiğini savundu.

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Albayrak Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Ekonomide aldığımız aksiyonlar Ekonomik Güven Endeksini artırmaya devam ediyor. Ocak’tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız.”