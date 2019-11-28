Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1.7 artarak 91.3’e çıktı

Ekonomik güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 91.3 seviyesine yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Endeks mayısta 77.5 ile geçen yılın ekim ayından bu yana en düşük değeri almış, haziranda 83.4 değerine yükseldikten sonra temmuzda 80.7 seviyesine gerilemişti.

Ağustos ayında yüzde 7.9 artarak 87.1’e yükselen endeks, eylülde 86 değerine geriledikten sonra ekimde 89.8’e yükselmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasında kasım verisiyle ilgili, “Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı” dendi.

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TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.