Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 arttı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104.2, hizmet sektörü güven endeksi 90.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.