Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 arttı

Sabah, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanıyla resmi kutlama programı çerçevesinde Anıtkabir’e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öğleden sonra bir ziyaret yaptı. Akşener, bu kez partisinin gençlik kolları üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.