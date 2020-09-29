Ekonomik güven endeksi ‘corona’ öncesi seviyeye yaklaştı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Endeks corona virüsü salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip (51.3) yaptıktan sonraki aylarda aralıksız yükselişini sürdürdü.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK, tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe giderek, işsiz sayısı ve tasarruf beklentisini tüketici güven endeksinden çıkarılmıştı.
Yöntem değişikliği endekste yukarı yönlü 20 puan fark yaratmıştı.
Değişikliğin ekonomik güven endeksine de yansıtıldığı belirtildi.
Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine ulaştı. Endeks ‘corona’ öncesi dönemde mart ayında 91.8 seviyesindeydi.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3.2 artarak 82 (eski hesaba göre 61.8), reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 yükselerek 105.7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 6.4 artarak 74.9 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 1.5 azalarak 93.5’e ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 83.3’e düştü.