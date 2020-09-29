Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ekonomik güven endeksi ‘corona’ öncesi seviyeye yaklaştı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Endeks corona virüsü salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip (51.3) yaptıktan sonraki aylarda aralıksız yükselişini sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Reklam

TÜİK, tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe giderek, işsiz sayısı ve tasarruf beklentisini tüketici güven endeksinden çıkarılmıştı.

Yöntem değişikliği endekste yukarı yönlü 20 puan fark yaratmıştı.

Değişikliğin ekonomik güven endeksine de yansıtıldığı belirtildi.

Reklam

Endeks bu ay, ağustosa göre yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine ulaştı. Endeks ‘corona’ öncesi dönemde mart ayında 91.8 seviyesindeydi.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güven endeksindeki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3.2 artarak 82 (eski hesaba göre 61.8), reel kesim güven endeksi yüzde 0.5 yükselerek 105.7, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 6.4 artarak 74.9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 1.5 azalarak 93.5’e ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 gerileyerek 83.3’e düştü.

Yöntemini ‘güncelleyen’ TÜİK, güven endeksini 20 puan fazla hesapladı

SON HABERLER

Düğünde 20 ferdine virüs bulaşan aile: Toplumu bir araya getirmeyelim

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sarı ailesinin 20 ferdine katıldıkları düğün sonrasında virüs tanısı kondu. Halis ve Hasan Sarı kardeşler dokuz gün arayla hayatını kaybetti. Ailenin hayatta kalan üyeleri, kalabalık buluşmalardan uzak durulması ve maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması konusunda toplumu uyardı.

Kurum: Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölgesinde yüzülmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.

Erdoğan: Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini’ savunarak, “‘Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır” dedi. Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki taraflara, “Gelin Akdeniz’i tekrar barış havzasına çevirelim” çağrısı yaptı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...