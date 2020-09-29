Ekonomik güven endeksi ‘corona’ öncesi seviyeye yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’nün, ‘Beyaz Adalar’ bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek 15 Ekim’den itibaren buradan göle girilmeyeceğini açıkladı.