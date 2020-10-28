Ekonomik güven endeksi ‘corona’ öncesi seviyeye geldi

Corona virüsü salgının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi, bu tarihten itibaren aralıksız yükselişini ekim ayında da sürdürdü.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 4.8 artışla 92.8 puana çıktı.

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Ekonomik güven endeksi nisanda keskin gerileyerek 51.3 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Endeks mayıs ayında 61.7’ye, haziranda 73.5’e, temmuzda 82.2, ağustosta 85.9’a ve eylülde 88.5’e yükselmişti.

Endeks ‘corona’ öncesi dönemde mart ayında 91.8 seviyesindeydi.

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Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.