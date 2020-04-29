Ekonomik güven endeksi çakıldı, küresel krizdeki değerin bile altına indi

Ekonomik güven endeksi mart ayında 91.8 iken, nisan ayında yüzde 44.1 oranında azalarak 51.3 değerine düştü. Endeks küresel krizin yaşandığı Kasım 2008’de gördüğü 60.4 değerinin bile altına indi.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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TÜİK’in verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi yarı yarıya azaldı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisan ayında yüzde 5.8 oranında azalarak 54.9 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 36.8 oranında azalarak 62.3 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50.1 oranında azalarak 46.1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26.0 oranında azalarak 75.2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42.2 oranında azalarak 44.7 değerini aldı.