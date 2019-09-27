Ekonomik güven endeksi bir aylık hızlı yükselişin ardından tekrar düştü

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 87.1 iken, eylül ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 86 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7.9 oranında artmıştı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında tüketici güven endeksi 55.8 değerine ve reel kesim güven endeksi 99.7 değerine geriledi.

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Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi 89.3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.6 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi ise 60.1 değerine yükseldi.

Fotoğraf: tuik.gov.tr

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.