Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 2.6 arttı; kötümserlik sürüyor

Ekonomik güven endeksi kasım ayındaki 91.3 düzeyinden, aralık ayında yüzde 2.6 artışla 93.8 düzeyine yükseldi.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
Endeks mayısta 77.5 ile geçen yılın ekim ayından bu yana en düşük değeri almış, haziranda 83.4 değerine yükseldikten sonra temmuzda 80.7 seviyesine gerilemişti.
Ağustos ayında yüzde 7.9 artarak 87.1’e yükselen endeks, eylülde 86 değerine geriledikten sonra ekimde 89.8’e yükselmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.