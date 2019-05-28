Ekonomik güven endeksi 77.5’le altı ayın en düşüğünde

Ekonomik güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 8.5 düşüşle 77.5 seviyesine geriledi. Böylece endeks geçen yılın ekim ayından bu yana en düşük rakamı gördü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında mayıs verisi ile ilgili yapılan değerlendirmede, “Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı” dendi.

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Ekonomik güven endeksi 2018 yılına 105.2 seviyesinde başladıktan sonra yıl boyunca genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyerek ekimde 75.2 seviyesine kadar gerilemişti.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.