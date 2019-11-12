Ekonomik durgunluk ve turizmde canlılıkla cari denge 2.5 milyar dolar fazla verdi

Cari denge eylülde, turizm gelirlerinin güçlü seyri ve dış ticaret açığının düşük seyretmesiyle 2.48 milyar dolar fazla verirken, dokuz aylık cari fazla ise 3.69 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 12 aylık cari işlemler fazlası ise 5.9 milyar dolara yükseldi.

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MB açıklamasında cari fazla verilerine ilişkin şöyle dendi: “Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4.32 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur.”

Cari dengenin pozitife dönmesini sağlayan başlıca nedenler arasında liradaki değer kaybının ithalatı pahalılaştırması ve yavaşlatması, ekonomideki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması ve turizm gelirlerindeki canlı seyir bulunuyor.