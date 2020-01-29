Ekonomide güven ocak ayında arttı, görünüm halen kötümser

Ekonomik güven endeksi 2019 aralık ayında 96.5 iken, 2020 ocak ayında yüzde 0.6 oranında artarak 97.1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ocak ayında yüzde 0.1 oranında artarak 58.8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 oranında artarak 95.2 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14.6 oranında artarak 78.9 değerini aldı. Bu üç endekste de kötümserlik sürerken, en olumsuz kesim tüketici oldu.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise ocak ayında yüzde 2.1 oranında azalarak 106.4 değerini alırken, perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 oranında artarak 105.0 değerini alarak iyimser görünümü sürdürdü.