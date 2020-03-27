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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomide güven endeksi ‘corona etkisi’ başlamadan yüzde 5.9 düştü

Ekonomik güven endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 5.9 düşerek 91.8 seviyesine geriledi.

Fotoğraf: Arşiv

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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TÜİK verilerine göre endeks Mayıs 2019’da 81.8 ile geçen Ekim 2018’den bu yana en düşük değeri almış, ardından kademeli artış trendine girmişti.

Endekste mart ayından itibaren ‘corona‘ etkileri görülmeye başlanacak. Mart öncü verilerinde bu etkiler tüm ülkeye yayılımın ay ortasında başlaması nedeniyle sınırlı görülüyor. Uzmanlar etkilerin esasen nisan ile başlayacak ikinci çeyrekte belirginleşmesini bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamasında mart verisi için şöyle dendi: “Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.”

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