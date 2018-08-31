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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomide Diyanet de topa girdi: Zamlar ve stokçuluk cuma hutbesinde

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan bugünkü cuma hutbesinde, ‘dinin her türlü karaborsacılığı yasakladığı’ hatırlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ‘ekonomide vurgunculuk’ çıkışına diyanetten de destek geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan bugünkü cuma hutbesinde ekonomik krize değinildi. Hutbede, “İslam dininin her türlü sahtekarlığı yasakladığı, rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermediği’ belirtildi.

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Hutbenin ilgili kısmı şöyle: “Dinimiz, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekârlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlâkî değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan rüşvet, tefecilik, stokçuluk, karaborsacılık ve alışverişte hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez.”

Ticaret Bakanı Pekcan’da dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, karaborsa ve  stok yapanları işaret ederek, ‘bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini’ belirtmişti.

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