‘Corona’ önlemi: Fed faizi neredeyse sıfıra indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi neredeyse sıfıra indirirken, en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsü salgının ekonomiye ‘kuvvetli’ etki yaptığını belirterek seyahat ve turizm gibi sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti.

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Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısı beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında “Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiklik arz etmektedir… Bu durumu bilmeye imkan yoktur” dedi.

Fed aldığı kararla politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.

Dünyanın büyük ekonomilerinin merkez bankaları da bankaları ve kredi piyasalarını rahatlatmak için düşük maliyetli dolar likitidesi sağlayacaklarını açıkladı.