Ekonomide ‘corona’ etkisi: İmalat endekslerinde ibre daralmaya döndü

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye ve dünya çapında alınan önlemler nedeniyle mart ayında bir önceki ay gördüğü iki yılın zirvesinden daralmaya işaret eden 48.1’e geriledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, şubatta 52.4 ile iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.

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Ankete katılan imalatçılar sektördeki daralmanın salgından dolayı daralan üretim ve yeni siparişlerden kaynaklandığını belirtti.

Dört aydır kesintisiz büyümeye işaret eden üretim alt endeksi şubattaki 52.7 seviyesinden martta 45’e gerileyerek Ocak 2019’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yeni siparişler alt endeksi ise art arda üç ay büyüme kaydettikten sonra şubattaki 53.9 seviyesinden 43.4’e geriledi ve Mayıs 2019’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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İhracat siparişleri alt endeksi ise Mart 2009’dan bu yana en düşük seviye olan 42’ye indi.

Mart ayı sonuçlarını değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker şöyle konuştu: “(Corona virüsü salgını) Türk imalat sektörünün güçlü büyüme ivmesi yakaladığı bir dönemde geldi ve bu nedenle firmalar için ağır bir şok yarattı. Üretim ve yeni siparişler belirgin bir şekilde yavaşlarken salgının küresel boyutu da ihracat ve tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi.”