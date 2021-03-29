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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomi yönetimine güven dibe vurmuşken başdanışman: Yabancı yatırımcılar bize güvenebilir

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası’nın uyguladığı dalgalı kur rejiminden taviz verilmeyeceğini, sermaye kontrolünün gündemde bulunmadığını söyledi.

Naci Ağbal’ın MB başkanlığından alınmasının ardından yabancı yatırımcılar Türk varlıklarından çıkış yaparken TL yüzde 10’a yakın değer kaybetmişti. Yeni MB başkanı ani bir faiz indiriminin gündemde olmadığını belirse de yatırımcılar çeşitli şekillerde sermaye çıkışını zorlaştıracak adımların atılmasından kaygılı.

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Bir MB başkanın daha görevden alınmasının ardından Türkiye’nin ekonomi yönetimine güven dibi vurmuşken Ertem Türkiye’nin yabancı yatırımcıların ‘her türlü düzenlemede güvenebileceği’ ülkelerden olduğunu öne sürdü.

Ertem Reuters’a gündeme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Merkez Bankası Başkanı Şahap) Kavcıoğlu da aynı şekilde düşünüyor. Dolayısıyla kambiyo rejiminden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Yumuşak ya da sert hiçbir şekilde sermaye kontrolü gibi bir gündem yok. Türkiye, mali disiplin, tam açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimine dayalı üç ayaktan oluşan bir çerçevede hareket ediyor ve bundan vazgeçilmeyecektir” dedi.”

Ertem, bu ay açıklanan ekonomik reform programıyla kamu borcunun gayrı safi yurt içi hasılaya oranının daha aşağı çekilmesinin de mümkün olduğunu savundu.

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