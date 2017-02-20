Ekonomi yetkilisi: Bazı akarsu santrallerinin Varlık Fonu’na devri öngörülüyor

İktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’na, Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait toplamda 1000 megavatlık santral kapasitesinin devrinin planlandığı öne sürüldü.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.

‘Kararın yakın zamanda alınması planlanıyor’

Reuters’a konuşan bir ekonomi yetkilisi, “TVF’nin portföyünün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi kapsamında yeni bazı adımlar planlanıyor. Bu kapsamda bazı akarsu santrallerinin TVF’ye devri öngörülüyor” dedi.

Aynı yetkili, bu kapsamda EÜAŞ’a ait bazı santrallerin TVF’ye devrinin planlandığını belirterek, “Kararın yakın zamanda alınması planlanıyor. Söz konusu hidroelektrik santralleri 100 megavat civarında olabilir ama daha büyük birkaç santralle de 1000 megavata ulaşılabilir” diyi konuştu.

Uygun görülmesi halinde santrallerin toplam büyüklüğü 1000 megavatı aşabilecek. Türkiye’nin toplam kurulu gücü 75 bin megavatın üzerinde.

Geçen yıl kuruldu

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmıştı.