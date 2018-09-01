Ekonomi yazarı Gürses, Halkbank’a sordu: Topu ‘dış kaynağa’ atınca hata kalkıyor mu?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Halkbank’ta yaşanan ‘kur krizi’ni yorumladı: “Topu ‘dış kaynağa’ atınca hata ortadan kalkıyor mu?”

Dün gece 23.32 sıralarında Halkbank’ın internet sitesinde dolar kuru 3.72, avro kuru ise 4.32 olarak gösterilmiş, Halkbank’ın gösterdiği düşük kurlardan döviz alımı yaptığını iddia edilmişti.

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Banka ilk açıklamasında, “Döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan dış kaynaklı üçüncü parti bir yazılımda meydana gelen sistemsel ve operasyonel bir hata nedeniyle, 31 Ağustos 2018 günü akşamı piyasa kapanışı sonrasında, kısa bir süre için bankamız döviz kurları olması gerekenden farklı olarak yayınlanmış ve internet şubesi üzerinden hatalı kur seviyelerinden kısıtları işlem yapılabilmiştir” demiş, ikinci açıklamasında ise işlemlerin geçerliliğinin olmadığını duyurmuştu.

Gürses, kişisel internet sitesinde durumu değerlendirdi: “Halkbank olayının en kötü tarafı şu; açıklamada ‘Dış kaynaklı 3. parti yazılımdaki sistemsel ve operasyonel hata…’ sözleri ile yapılması. Topu ‘dış kaynağa’ atınca hata ortadan kalkıyor mu? Hatadan çok öte hataya nasıl yaklaşıldığı, hatanın nasıl açıklandığı çok daha önemli. Hatanın telafisi olur. Tüm işlemler geri alınır; hatayı yapan hesap verir. Ama hatayı ‘dış güçlerle’ açıklama sersemliği hepimize kalır.”

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