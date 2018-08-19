Ekonomi yazarı Güngör Uras hayatını kaybetti

Ekonomi yazarı Güngör Uras İstanbul’da hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Uras bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Uras’ın saat 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

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Güngör Uras’ın cenazesi 22 Ağustos çarşamba günü öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.

Güngör Uras kimdir?

22 Temmuz 1933 doğumlu Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras ilk ve orta öğrenimini Ankara’da TED Yenişehir Koleji’nde tamamladı. Uras 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1988’de Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğe hak kazanan Uras, 1994’te Marmara Üniversitesi’nde profesör oldu.

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Çalışma hayatına Halk Bankası genel müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi uzmanı olarak görev yaptı. 1974 – 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10 bin civarında makale yazdı.