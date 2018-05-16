‘Ekonomi uçuruma yuvarlanıyor’ diyen Akşener çözüm önerilerini sıraladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülke ekonomisini ‘uçuruma yuvarlanacak bir otobüse’ benzetirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ıysa ‘bu otobüsün yorgun şoförü’ olarak tanımlayıp ekonomiyle ilgili çözüm önerilerini sundu.

Ekonomi basınıyla bir araya geldiği toplantıda, ‘uzun dönemdir süregelen, ekonomideki sapma eğilimi’nin artık çözülme sürecine girdiğini belirten Akşener, “Ekonomide yapılması gereken, hukuk devleti ve piyasa koşullarının işlevselliğidir” diyerek dört maddede yapılması gerekenleri sıraladı.

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Cumhurbaşkanı adayı Akşener, “Ekonomide hiçbir maliyet, bugünkü yönetimin devamından, daha yüksek olamaz” derken, doğru çözümlerin üretilebilmesi için ekonomide yaşananların iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

TL karşısında hızla değer kazanan dolara değinen Akşener, piyasalardaki süreci “Paramızın değer kaybetmesi, ithal ettiğimiz gübreyi, mazotu pahalılaştırıyor. Yediğimiz ekmeği, sebzeyi, evimizde kullandığımız elektriği, arabamıza aldığımız benzinin fiyatını artırıyor, artırmaya da devam edecek. Yani diğer bir deyişle enflasyonu artıracak. Enflasyonun artması demek, fakirleşiyoruz demektir. Dış borç ödemesi olan şirketlerimizi zor duruma düşürecek. Dövizin artması ithal girdi kullanıp üretim yapan şirketlerimizin girdi maliyetini artıracak, üretimlerini zora sokacak. Bu şirketler, ya işçi çıkaracaklar, işsizliğe yol açacaklar, ya da fiyatlarını arttıracaklar ve bu bize, enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Fakirleşme hızımız artacak” diye özetledi.

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Akşener’in çözüm önerileri

“Pekâlâ Türkiye buradan nasıl çıkar, biz nasıl bir çözüm öneriyoruz” diye soran Akşener, şöyle devam etti: “Türkiye’yi refaha çıkarmak için öncelikle ekonomiyi işinin ehli kadrolara teslim edeceğiz. Biz, Merkez Bankamızın bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Biliyoruz ki bağımsız hareket edebilirlerse, piyasalar da Merkez Bankası’nın doğru zamanda, doğru kararlar alacağını bilirler. Böylece Bankaya olan güven artar. Bugün Merkez Bankası’nın hem paramızın dolar karşısında değer kaybetmesini engellemesi, hem de enflasyonu düşürmek için, paramızın fiyatı olan faiz oranlarını ekonominin gereği şeklinde düzenlemek gerekmektedir.

Merkez Bankası’nın, enflasyon ile mücadelede kararlı olması, enflasyonu düşürecek, paramızı güçlendirecek ve orta vadede faiz oranlarının da, beraberinde düşürülmesine imkân verecektir.

Bunu yaparken, maliye politikasında da, istikrarı tekrar tesis etmek ve bozmamak gerekmektedir.

Biz vergileri tabana yayarak, daha fazla vergi geliri yaratmayı, böylece vatandaşın üzerindeki vergi yükünü azaltmayı planlıyoruz.

Ayrıca, bütçemizdeki gereksiz harcamaları kısıp, geri kalan harcamaların da, doğru alanlara harcanmasıyla, maliye politikamıza, tekrar güveni tesis edebileceğimize inanıyoruz.”

Akşener’in ekonomi basınına yaptığı konuşmanın tamamı şu şekilde:

“Bu toplantının nedeni ise malumunuz, ekonomideki büyük savrulmadır.

Deprem olması için seçimleri bekleyenler, nerede yaşıyorlar, kimlerin diliyle konuşuyorlar bilemem, ama Türkiye’de yaşamadıkları, Türkçe konuşmadıkları kesindir.

Dolar aldı başını gidiyor, ülkemizin durumu, uçuruma yuvarlanacak bir otobüse benziyor. Ve maalesef, hepimizin içinde olduğu o otobüsün direksiyonunda da, yorgun bir şoför var. Yorgun şoförün direksiyon başında oturma ısrarı sorumsuzluktur. O yorgun şoför, Londra’da, yine sorumsuz, sorumluluktan uzak bir konuşma yaptı. Direksiyon o yorgun şoförün elinden alınmazsa, ülkemizin o otobüsün içinden canlı çıkma ihtimali yoktur.

Ekonomi, öngörü isteyen, aşağı yukarı tahminler yapılması gereken bir alandır.

Bırakın uzun vadeli tahmin ve hedefleri, resmi ağızlardan sabah yapılan açıklamaların, akşama kalmadan geçersizleştiğine şahitlik ediyoruz.

Balon misali patlayan, 2023 hedefleri bir kenara, Sayın Erdoğan ve ekibinin, 2018 yılı hedefleri, daha beşinci ayın başında, tükenmiş ve bitmiştir.

Uzun dönemdir süregelen, ekonomideki sapma eğilimi, artık çözülme sürecine girmiş durumdadır.

Son birkaç yıldır, yerli ve yabancı bütün analizler, Türkiye’nin, en kırılgan ekonomilerin başında geldiğini, ortak kanaat olarak vurguluyor.

Enflasyon ve faiz sarmalı, tekrar ortaya çıkmıştır. Devam etmesi yıkıcı etkilere yol açacaktır.

Sayın Erdoğan’ın yurtdışında, ekonomi konusunda, yaptığı konuşma, Türk ekonomisinin sahipsizliğini, hatta ondan öte, temel ekonomik realitelerden bile kopuk bir anlayışla zorlandığını, dünya kamuoyuna göstermiştir.

Kimse, ülkesinin ekonomisini, hem de uluslararası bir ortamda, kendi şahsında toplayamaz. Aklı başında hiç kimse, bağımsız olması gereken kurumlara, seçim sonrası müdahale edeceğini söyleyemez ve halkı korkutmaktan beslenemez.

Türkiye, ağzından çıkan laflara mukayyet olamayan biri tarafından yönetiliyor. Seçmeni korkutarak seçim kazanmak gibi, kendi çıkarlarına, ülkeyi feda eden yaklaşım kabul edilemez. Bunu, en üst düzeyde bir sorumsuzluk örneği olarak görüyoruz.

Başından beri söylediğimiz gibi “Ekonomiyi güven yönetir.” Siyasi iradenin en temel görevi bu güveni sağlamaktır.

Ekonomide yapılması gereken, hukuk devleti ve piyasa koşullarının işlevselliğidir.

Konularında deneyimli ve başarılı geniş bir kadro içerisinde yeterli hazırlığımız var.

Dünya öyle bir dünya ki, ne ekonomi, ne de siyaset, boş laflarla yürütülme dönemini, çoktan geçmiştir.

Siyasetçinin, kendine aşık her boş lafının bedelini, millet öder, zaten ödüyor da.

Biz diyoruz ki, eğer, işin ehli olanlar, Türkiye’yi yönetirse, o yorgun şoförün elinden, o direksiyon alınırsa, ülkemiz uçuruma yuvarlanmaktan kurtulacağı gibi, yoluna da, huzur ve güvenle devam edebilir.

Anlaşılmıştır ki, ekonomide hiçbir maliyet, bugünkü yönetimin devamından, daha yüksek olamaz.

Yaşananları önce anlamak lazımdır ki, çözümleri doğru konabilsin.

Size, içinde bulunduğumuz ekonomi denizinde, ne yaşıyoruz, başımıza ne geliyor özetleyeyim;

Türk Lirası, yılbaşından bu yana, yüzde 12 değer kaybetmiş. Krizdeki Arjantin Peso’sundan sonra, en fazla değer kaybeden para birimine sahibiz. Gecen eylül ayında, 3.40 olan dolar, bugün neredeyse 4.5 Lira. Eğer, bir şeyler yapılmazsa, çok yakında 5 lira olacak.

Paramızın değer kaybetmesi, ithal ettiğimiz gübreyi, mazotu pahalılaştırıyor. Yediğimiz ekmeği, sebzeyi, evimizde kullandığımız elektriği, arabamıza aldığımız benzinin fiyatını artırıyor, artırmaya da devam edecek. Yani diğer bir deyişle enflasyonu artıracak. Enflasyonun artması demek, fakirleşiyoruz demektir. Dış borç ödemesi olan şirketlerimizi zor duruma düşürecek.

Dövizin artması ithal girdi kullanıp üretim yapan şirketlerimizin girdi maliyetini artıracak, üretimlerini zora sokacak. Bu şirketler, ya işçi çıkaracaklar, işsizliğe yol açacaklar, ya da fiyatlarını arttıracaklar ve bu bize, enflasyon olarak tekrar geri dönecek. Fakirleşme hızımız artacak.

Peki paramız neden değer kaybediyor?

Bu sorunun kısa cevabı, Ak Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanına, artık güven kalmadığı için, değer kaybediyor olmasıdır.

Onların, doğru para politikaları uygulayacağına yerli ve yabancı yatırımcılar inanmıyorlar. Paralarını dışarıya çıkarıyorlar.

Elinde dövizi olan halkımız da tabi ki elindeki dövizi bozdurmuyor, çünkü onlar da hükûmete güvenmiyor.

Dövizi olmayan da, elinde zar zor biriktirdiği tasarruflarının enflasyon yüzünden eriyip gitmemesi için döviz alıyorlar.

İyi de kurumlarımıza ve hükûmete neden güven duyulmuyor?

Çünkü bu iktidarının özellikle son beş yılında, Merkez Bankası’nın eli ayağı bağlandı. Siyasi baskılar sonucunda Merkez Bankası, enflasyonu kontrol etmeyi bırakıp takip edici konuma itildi. Merkez Bankamızın halk gözünde, yatırımcı gözünde güveni sarsıldı.



Son 5 yılda, enflasyonun düşürülmesine izin vermeyen hükûmet, faizlerin de yüksek kalmasına yol açtı. Haliyle yüksek faizden borçlanmak istemeyen şirketlerimiz de, dışarıdan dolarla borç almaya başladı. Bu durum öyle bir hal aldı ki önümüzdeki, 12 ay içerisinde Türkiye 240 milyar dolar civarında para bulmak zorunda. Böylece bu para ile bankaların, şirketlerin ve kamunun, önümüzdeki 12 ay içerisinde vadesi gelen, 186 milyar dolarlık borcu ödesin.

Ekonomimizin ihtiyacı olan ithal enerjiyi, girdileri, malları ve hizmetleri satın alabilmek için, 50-55 milyar dolara ulaşan cari işlemler açığını finanse etsin.

Bu para nasıl gelecek?

Ya borçla gelecek ya kısa vadeli sıcak para dediğimiz portföy yatırımları ile gelecek. Ya da en güzeli olan, uzun vadeli, doğrudan dış yatırımlarla ülkemize gelecek.

Ancak Ak Parti’ye güvenmeyen yatırımcı, uzun vade de parasını Türkiye’ye getirmek istemiyor. Kısa vadeye yöneliyor. Kısa vadeli para girişleri de ancak, para ve maliye politikasına güven olduğunda geliyor. Zaten, Merkez Bankamıza güveni bozmuşlardı. Elimizde sadece maliye politikasına güven kalmıştı, maalesef secim kazanma namına onu da bozdular. Böyle olunca da yerli ve yabancı yatırımcı da parasını çıkardı. Halkımızın da dövize olan talebi arttı.”