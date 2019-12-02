Ekonomi üç çeyreklik daralmanın ardından üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde arka arkaya üç çeyrek boyunca yaşanan daralmanın ardından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 ile beklentilere paralel bir büyüme kaydetti.

Anketler bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda büyüme beklenirken, yıl sonuna ilişkin beklentiler de pozitife dönmüştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.6 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, üçüncü çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 11.5 artarak 1.15 trilyon lira oldu.

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Öte yandan TÜİK ikinci çeyrek için daha önce yüzde 1.5 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 1.6 daralmaya revize etti. İlk çeyrek için daha önce yüzde 2.4 olarak açıklanan daralma ise yüzde 2.3 daralma olarak revize edildi.