Ekonomi profesörü Gürsel, telefonda nasıl dolandırıldığını anlattı

Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel telefonda nasıl dolandırıldığını anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Dolandırıcılar Gürsel’in hesabından 24 bin lira çekmiş. 10 bin lirayı şans eseri kurtarmış.

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Hürriyet’ten Sefer Levent’in haberine göre Gürsel dolandırıcıların uyguladığı iki aşamalı yöntemi anlattı.

Yaşananlar sırasıyla şöyle:

*Gürsel bir süre önce telefonla aranır. Telefondaki kişi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görevlisi olduğunu belirtir.

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*Bu kişi Gürsel’in hesabında kredi, havale gibi banka işlemlerinde düzenleme yapıldığını, geçmişe yönelik toplam 1321 liranın iade edileceğini söyler.

*Paranın hesaba aktarılması için kimlik doğrulama işlemine geçilir. TC kimlik numarası ve annenin evlenmeden önceki soyadının birkaç harfi sorulur.

*Arayan kişi Gürsel’in kimlik doğrulamayı başarıyla geçtiğini bildirir ve işleme geçtiğini söyler. Biraz sonra Gürsel’in telefonuna mesaj geleceğini belirterek buradaki kodu kendisiyle paylaşmasını ister.

*Telefona mesaj gelir. Bu sırada Gürsel’in eşi şüphelenir. Kodu paylaşmadan önce karşıdaki kişinin kimliğini ve görevini sorgular. Telefon birden kapanır. Gürsel ve eşi dolandırıcılık girişimi ile karşı karşıya olduklarını anlar.

İkinci aşama

*Olayın üstünden bir dakika bile geçmeden yeni telefon gelir. Telefondaki yeni şahıs, Gürsel’in hesabının bulunduğu bankanın güvenlik görevlisi olduğunu söyler.

*Bu kişi “Seyfettin bey, az önce bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldınız. Dolandırıcıların yaptığı işlemlerin iptalini sağlayacağız. Ne yazık ki hesabınızdan birkaç işlem yapılmış. Şimdi bu işlemleri iptal etmeye çalışacağız” der.

*Gürsel, dolandırıcılık girişiminden emin olduğu için buna sevinir.

*Telefondaki şahıs bir elektrik firmasına Gürsel’in hesabından iki ayrı işlemle yaklaşık 24 bin lira ödeme yapıldığı söyler. Bu iki işlemin iptali için şifre doğrulama işlemine geçer. Önce yaklaşık 19 bin lira için bir şifre yolladığını belirtir.

*Gürsel telefonuna gelen şifreyi paylaşır. Sonra da yaklaşık 5 bin lira için yeni bir şifre yolladığını beyan eder. Bu şifreyi de paylaşır.

*Telefondaki kişi yeni bir şifre daha paylaşacağını beyan edince, Gürsel şüphelenir. Son şifreyi paylaşmayıp telefonu kapatır.

Bankayı arayınca ortaya çıkmış

*Gürsel bankasını arar. Olayı anlatır. Asıl dolandırıcılığın ikinci aramada, güvenlik yetkilisi olduğunu belirten kişi tarafından yapıldığını anlar.

*Gürsel’in hesabından bir elektrik şirketine yaklaşık 24 bin lira aktarılmıştır.

*Elektrik şirketinin bir müşterisinin borcu Gürsel’den alınan parayla kapatıldığı, dolandırıcıların borcun daha düşük bir kısmını borçlu kişiden nakit olarak aldığı tahmin ediliyor.

*Hesaptan 10 bin liralık kredi talebinde de bulunulmuş. Gürsel son şifreyi paylaşsaymış, 10 bin lira daha çekilecekmiş.

Bankalar, bankacı veya müşteri hizmetleri yetkilisinin hesap, kart ya da müşteri numarası gibi bilgileri istemeyeceği konusunda uyarıyor. Emniyet güçleri de kendileri adına arayıp kredi kartı veya hesap bilgilerini isteyenlere karşı dikkatli olunmasını söylüyor.