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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Açık piyasa ekonomisi politikalarına sahip çıkılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, “Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır” denildi.

Fotoğraf: Reuters

İki buçuk saat süren toplantıya, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar, Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanları ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katıldı.

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Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplantıda, hükümetin, para ve maliye politikaları konusundaki hedeflerine ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu çerçevede; Ülkemiz ekonomisinin en önemli çıpalarından olan mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi edecek önlemler hayata geçirilmektedir. Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla hareket edilecektir. Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak, bununla birlikte enflasyonla daha etkin mücadele etmek için gereken tedbirler alınacaktır. Bunun için Merkez Bankası elindeki araçları etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı sıkıya sahip çıkılacaktır. Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir konuda, piyasa mekanizması dışında yöntemler asla söz konusu değildir. Türkiye, büyüme odaklı ekonomi politikaları sayesinde bugünkü seviyesine gelmiştir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yoluna devam edecektir. Büyüme politikalarımızın odağında, kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve teşvikiyle özel sektör bulunmayı sürdürecektir. Uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atılacaktır. Bankacılık sektörümüz, sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve uluslararası piyasalara erişim imkanı bakımından tarihinin en güçlü seviyesindedir. Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki artış oranının üzerinde seyretmektedir.

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Reel kesimin finansmana ihtiyacını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılacaktır. Bankalara, ekonomimizin en önemli itici güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları tavsiye edilmiştir. Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde genişletilecektir.”

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