Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 küçüldü

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde liradaki sert değer kaybı ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle yatırım ve özel tüketimdeki daralma sonucu yüzde 2.6 küçüldü.

Milli gelirin ilk çeyrekte yüzde 2.5 daralması bekleniyordu.

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Öte yandan milli gelir birinci çeyrekte mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında bir önceki çeyreğe göre yüzden 1.3 büyüdü.

Bazı ekonomistlere göre bu veriler arka arkaya iki çeyreklik daralmanın ardından ekonominin teknik resesyondan çıktığına işaret ediyor.

Türkiye ekonomisi 2018’in dördüncü çeyreğinde yüzde 3 daralmış, yılın tamamında ise yüzde 2.6 büyümüştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine takvim etkisinden arındırılmış milli gelir zincirlenmiş hacim endeksi ise birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3 azaldı.

Teknik resesyondan çıktı

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, mevsimsellikten arındırılmış milli gelirin birinci çeyrekte tekrar artıya geçerek teknik resesyondan çıkıldığını gösterdiğini söyledi.

Kömürcüoğlu harcama gruplarına göre ekonomideki daralmanın yatırım ve özel tüketimden kaynaklandığını, ithalattaki daralma devam ederken ihracatın büyümeye desteğinin sürdüğünü söyleyerek, “Bu bağlamda da dengelenme sürecinin devam ettiği anlaşılıyor” dedi.

Ekonomist şöyle devam etti: “Yılın ikinci yarısına dair öncü göstergeler finansal piyasalardaki son dalgalanmanın mayıs itibariyle reel ekonomi üzerine olumsuz etki yarattığına işaret ediyor. Bu bağlamda ikinci çeyrekte de yıllık bazda daralmanın ilk çeyreğe kıyasla hız keserek devam etmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise toparlanma bekliyoruz. 2019 büyüme tahminimiz yüzde 0 seviyesinde.”

Üretim yöntemiyle milli gelir tahmini, birinci çeyrekte cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914.7 milyar lira oldu.

Milli geliri oluşturan faaliyetler incelendiğinde, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2.5 artarken, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 10.9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4 azaldı.

TÜİK verilerine göre özel tüketimi ölçen yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.2 artarken, yatırımları ölçen gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 9.5 artarken, ithalatı ise yüzde 28.8 azaldı.

İktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde imalat sanayindeki daralma bir önceki çeyrekteki yüzde 7.1 daralmaya kıyasla azalarak yüzde 4.7 daralırken, inşaat sektöründeki daralma yüzde 8.7 olan önceki çeyreğe göre hızlanarak yüzde 10.9 oldu. Hizmetler sektöründeki daralma ise bir önceki çeyrekteki yüzde 0.3’e göre hızlanarak yüzde 4 oldu.