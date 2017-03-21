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‘Ekonomi ciddi kötüleşiyor’: Moody’s 14 bankanın not görünümünü negatife düşürdü

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye‘nin kredi notu görünümünü negatife çekmesinin ardından 14 bankanın görünümünü de düşürdü.

Kuruluş geçen hafta Türkiye‘nin yatırım yapılabilir kategorinin bir altındaki ‘Ba1’ kredini notunu teyit etmiş,  görünümünü ise durağandan negatife indirmişti.

‘Ekonomik görünüm ciddi kötüleşti’

Moody’s Türkiye’de faaliyet gösteren Akbank, Alternatifbank, HSBC, ING Bank, Finansbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, TSKB ve GRI Export Credit Bank of Turkey olmak üzere 14 bankanın kredi notunu sabit tutarken not görünümlerini negatife revize etti.

Açıklamada bu bankalara ilişkin değerlendirmeye Türkiye‘nin kredi notu görünümünün geçtiğimiz hafta durağandan negatife indirilmesinin yol açtığı belirtildi.

Ekonomik görünümün eylül ayından bu yana ‘ciddi kötüleştiğini’ belirten kuruluş, bu gelişmelerin bankaların varlık kalitesi, gelir üretimi ve sermayelerini negatif etkilemesine neden olacağını ifade etti.

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