Ekonomi bürokrasisine göre Albayrak’ın ‘İVME’ paketi ‘zamansız ve gereksiz’

Cumhurbaşkanlığı’ndaki ekonomi bürokrasisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘İVME’ (ileri, verimli, milli endüstri) finansman paketini ‘zamansız ve gereksiz’ bulduğunu belirtirken, bir Merkez bankası yetkilisi ise “Zamanlama sorunlu” dedi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak’ın haftaiçi detaylarını açıkladığı pakete göre, üç kamu bankasının desteğiyle yıl sonuna kadar üç ana faaliyet alanına 30 milyar lira finansman sağlanacak. Uzmanlar paketi, temel makro problemleri çözmekte yardımcı olmayacağını yçnünde eleştirmişti.

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DW Türkçe’den Aslı Işık’ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bürokratları, yeni kredi paketini televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Habere göre, kendilerine danışılmadığını vurgulayan bürokratlar, önceliğin kamu bankaları eliyle, kredi genişlemesi olmaması gerektiğini savundu. Bürokratlar, kamu bankaları eliyle verilen ve geri dönmeyen kredilerin takibine öncelik vermek gerektiğini belirtti.

Bürokratlar, bu tür genişlemeci harcama kalemleri yerine yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yetkililer ayrıca seçimin tekrarının büyük bir ‘zaman maliyeti’ yarattığını söyledi.

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Bir Merkez Bankası yetkilisi ise, paketin ‘konjonktür nedeniyle kötü karşılandığını’ belirterek, ‘zamanlama açısından herkesin daha farklı paket beklediği bir dönemde olunduğunu’ vurguladı.

Aynı yetkili, “Doğru bir adım ama zamanlama sorunlu. Keşke iki yıl önce KGF (Kredi Garanti Fonu) eliyle 200 milyar Lira kaynak katma değer ve ihracat önceliklendirilerek yapılsaydı, o zaman bir anlamı olurdu” dedi.

Hükümetten eleştiri

Cumhurbaşkalığı DW Türkçe’deki habere yönelik açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi: “Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, Hükümetimiz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı olduğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kullanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez.”

Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters ajansının ‘İVME’ paketiyle ilgili haberine yönelik kınama yayınlamıştı.