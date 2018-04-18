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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomi başdanışmanı ‘rahat’: Kurdaki normalleşmeyi göreceğiz

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından kurun daha da normalleşeceğinin önümüzdeki günlerde görüleceğini söyledi.

Cemil Ertem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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Erken seçim kararı sonrası dolar/TL 4.02 seviyesine kadar geriledi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise yüzde 2’den fazla değer kazanarak 111.000 seviyesini aştı.

Reuters’a konuşan Ertem, seçim tarihinin belirlenmesinin ardından ‘belirsizliğin’ tamamen ortadan kalktığını savundu.

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Ertem şöyle devam etti: “Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından belirsizlik tamamen ortadan kalktı. Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kurun üzerindeki spekülatif köpüğün kalkması doğrultusunda gelişme hemen oldu; daha da normalleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Spekülatif atakları daha güçlü bir ekonomiyle karşılamak ve gereken reformları yapmak için önümüz açık. Üretim ve piyasayı regüle edecek reformlar hızla başlayacak.” 

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