Ekonomi bakanı: Kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ekonominin iyi yolda olduğunu belirtirken “Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum” dedi.

Amerikan doları hafta ortasında 4.35’le Türk lirası karşısında tarihi rekor seviyesine tırmanırken Merkez Bankası’nın müdahaleleri sonrası dolar bugün itibariyle 4.25 seviyelerine çekilebildi.

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Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Zeybekçi gelişmeleri “Son dönemdeki jeopolitik gelişmeler küresel ve bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm süreçten etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum” diye değerlendirdi.

Kur konusundaki çabalarının devam ettiğini belirten Zeybekçi şöyle devam etti: “Kurda yaşanan gelişmeler enflasyonla mücadelemizi de olumsuz etkiliyor, ama tüm bu sorunlara rağmen şunu asla unutmamak lazım. Türkiye ekonomisi eski hastalıklarından aridir. Asla eskiden yaşanan sıkıntıları yaşamayacağız.”

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