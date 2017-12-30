Ekonomi bakanı açıkladı: Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tunus’tan zeytinyağı ithal edilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: 3 bin tonluk ithalat ‘samimiyet göstergesi’ymiş.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında “Zeytinyağı ithalatı olabilir, bu konuda çalışmalar yapılacak” demiş, Zeybekci de Türkiye’de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus’un ihracatını artırabilmek için ithalatın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

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Tunus’tan zeytinyağı ithalatı yapma kararı sert şekilde eleştirilmiş, kamuoyundan tartışmalara neden olmuştu.

Tunus’a destek

Zeybekci kararın arka planını şöyle anlattı: “Tunus’la 2005 yılında imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması var. 1 milyar 150 milyon dolar civarında dış ticaret hacmimiz var. 900 milyon doları aşkın kısmını biz Tunus’a satıyoruz. Tunus’tan 200 milyon dolar civarında ithalatımız var. Tunus, bize ticaret anlaşmasının kendisini zarara uğrattığını, kendisine negatif anlamda zarar verdiği söylediğinde araştırdık, Tunus’tan daha çok ne alabiliriz diye. Biz aynı zamanda ara malı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Tunuslu dostlarımıza gerekse fosfat ithalatında büyük destek verdik. Gerekse Türk yatırımlarının artması konusunda ve oradaki yatırımlardan üretilen ürünlerin Türkiye’ye ithalatıyla ilgili destek vermeye çalışıyoruz.”

‘Samimiyeti göstergesi’

Bakan, kararı ‘samimiyeti göstergesi’ olarak niteledi: “Türkiye olarak Akdeniz havzasında beşinci en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Tunus ise ikinci en büyük üretici. Bizim için samimiyetimizin göstergesi olarak dahilde işleme izin belgesi yeni ihracat kaydı olmak şartıyla zeytinyağını da ithal etmeyi düşünebileceğimizi söyledik. Bu da son derece sınırlı miktarda. Türkiye’nin toplam zeytinyağı üretim ve tüketiminin zaman zaman 280 bin tonlar seviyesine geldiği ortamda dedik ki, 3 bin tonluk rakamı alabiliriz.”

Eleştiriler de cahilceymiş

Zeybekci eleştirilere de yanıt verdi: “Eleştirilere saygımız var ama, hiç kimse bu ülkenin ekonomi bakanından daha fazla Türk ekonomisini düşündüğünü, üreticiyi düşündüğünü, zeytinyağı üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia etmesin. Buna en masumane cevap olarak şöyle söylüyorum; bu şekilde eleştiriler cehalettir, başka şey değildir. Biz ne söylüyorsak, tam söylediğimiz cümleye bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet sorumluğu ve millet sevdasıyla biz ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz.”