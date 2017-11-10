Ekonomi bakanı: ABD’de Türk bankalarına yönelik soruşturma yok

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin Türk bankalarına yönelik bir soruşturması olmadığını, ayrıca Halkbank’ın ABD yaptırımlarını delmediğini söyledi.

Yalanlanmıştı

Bazı Türk bankalarının İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’den milyarlarca dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğuna dair Habertürk gazetesinde yayınlanan haberi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) ve yetkililer doğrulamamamıştı. Habertürk ise haberi internet sitesinden kaldırmıştı.

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Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de üst düzey bir Türk yetkilisiyle yaptığı görüşmede Türk bankalarına yaptırım uygulanacağını söylediği yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

Zeybekci’den güvence

Zeybekci dün akşam saatlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ekonomi Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sonrası milletvekillerinin ABD’nin Türk bankalara ve Halkbank’a yönelik ceza hazırlığı içerisinde olup olmadığına yönelik soruları üzerine şunları söyledi: “Türkiye’de bankalara ilişkin soruşturma da yoktur böyle bir uygulama da yoktur. Halk Bankası ile ilgili bir iddia vardır ancak bununla ilgili ABD’nin tek başına İran’a koymuş olduğu ambargonun hiçbir enstrümanı Halk Bankası uygulamalarıyla delinmemiştir; ona muhalif bir uygulama olmamıştır.”

Söz konusu iddialar kur, faiz, borsa ve Halkbank hisselerinde zaman zaman satış baskısına neden olabiliyor.

İran’a karşı yaptırımların ihlal edilmesine rol oynadıkları gerekçesiyle Türk ve İran vatandaşı altın taciri Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’de tutuklu olarak yargılanıyor.

‘Gümrük birliğinde olumlu noktaya gelindi’

Avrupa Birliği’yle gümrük Birliğinin güncellenmesi yönündeki çalışmanın aktif olarak devam ettiğini ve olumlu bir noktaya geldiklerine işaret eden Zeybekci, “Bu yıl sonuna kadar AB Konseyi’nden görüşmelerle ilgili olumlu kararın çıkmasını bekliyoruz” dedi.