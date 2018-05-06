Ekmeleddin İhsanoğlu dahil: MHP’de beş vekil adaylık başvurusu yapmadı

MHP’de halen vekil olan beş isim, 24 Haziran’da yapılacak erken seçim için milletvekili adaylığı başvurusu yapmadı.

AA’nın haberine göre, MHP’ye yapılan bin 815 başvurunun 250’si kadın, 20’si ise engelli aday adaylarından oluştu.

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Bu isimler arasında darbe girişimi gecesi Genelkurmay önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, televizyon ekranlarından tanınan güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar da yer aldı.

MHP’nin mevcut 35 milletvekilinden 30’u tekrar aday adayı olurken, eski teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP’nin ‘çatı adayı’ olan İstanbul milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş milletvekili Oğuz Tor ve Sakarya milletvekili Zihni Açba adaylık için başvurmadı.

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Atila Kaya, Zihni Açba ve Şefkat Çetin, parti grubunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imza listesinde yer almamışlardı.