Ekmekte gramaj sınırı düşürüldü

Ekmekteki gramaj alt sınırı düşürüldü.

Şu an en hafif ekmek 250 gram. Ancak değişiklikle 200 gram ekmek üretilebilecek. Öncekinin aksine de gramaj artışı 50 değil 10’ar gram olacak.

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AA’ya konuşan Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde değişiklik yapacağını ifade etti.

“Bu durum kesinlikle gizli zam olarak algılanmamalı” diyen Kolivar, ana hedefin israfın azaltılması olduğunu kaydetti: “Zaten ekmek fiyatlarını belirleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) yeni tebliğ sonrası ekmek fiyatlarını yeniden değerlendirecek, bu kapsamda yeni fiyat belirleyecektir. Biz fırıncılar için de ekmek israfının önüne geçilmesi birincil meseledir.”

Tebliğin gelecek yıldan itibaren uygulanması bekleniyor.