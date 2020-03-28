Ekmeklerin üzerine ‘Evde kal’ yazıyor

Van’ın Erciş ilçesinde, fırın sahibi Cahit Gözüaçık (40), “Evde kal” yazılı ekmek üretmeye başladı. Yetkililerin uyarılarına destek vermek amacıyla üretilen ekmekler, sağlık çalışanlarına bedava.

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüyle mücadelenin şartlarından sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek istediğini söyleyen Gözüaçık, ekmeklerin üzerine çörek otuyla “Evde kal” yazıyor.

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Olumlu tepkiler aldıklarını, yetkililerin çağrılarına destek vermek amacıyla bu yola başvurduğunu anlatan Gözüaçık şunları söyledi: “Amacım farkındalık oluşturmak. Sıcak ekmekleri sabahın erken saatlerinde çalışan sağlık personelimize ikram ederek küçük de olsa onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler de bizi mutlu ediyor.”