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Yaramazlara biraz batar!

Ekmeklerin üzerine ‘Evde kal’ yazıyor

Van’ın Erciş ilçesinde, fırın sahibi Cahit Gözüaçık (40), “Evde kal” yazılı ekmek üretmeye başladı. Yetkililerin uyarılarına destek vermek amacıyla üretilen ekmekler, sağlık çalışanlarına bedava. 

Fotoğraf: DHA

Corona virüsüyle mücadelenin şartlarından sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek istediğini söyleyen Gözüaçık, ekmeklerin üzerine çörek otuyla “Evde kal” yazıyor.

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Olumlu tepkiler aldıklarını, yetkililerin çağrılarına destek vermek amacıyla bu yola başvurduğunu anlatan Gözüaçık şunları söyledi: “Amacım farkındalık oluşturmak. Sıcak ekmekleri sabahın erken saatlerinde çalışan sağlık personelimize ikram ederek küçük de olsa onlara katkı sunmaya çalışıyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler de bizi mutlu ediyor.”

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