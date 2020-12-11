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Yaramazlara biraz batar!

Ekmek pişirirken tandıra düşen kadının doktoru uyardı: Tandırı zeminden yukarı yaparak kazaların önüne geçebiliriz

Muş’ta ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düşen 64 yaşındaki Gülbahar Değertaş, bölgede sık yaşanan bu tür kazalara karşı uyardı. Değertaş’ın tedavi edildiği hastanenin doktoru ise tandırları zeminden yukarıda yaparak kazaların önüne geçilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Varto ilçesinin Kültür Mahallesi’nde yaşayan dört çocuk annesi Değertaş, dört gün önce ekmek pişirirken dengesini kaybederek tandıra düştü.

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Değertaş’ın feryadını duyan kardeşi Nardane Çakar imdadına yetişti. Çakar’ın tandırdan çıkardığı Değertaş, ambulansla Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Elleri ve kollarında 2. ve 3. derecede yanıklar oluşan Değertaş, bu tür kazaların yöredeki kadınların korkulu rüyası olduğunu belirterek tandırların yerde yapılmasının ciddi bir sorun olarak gördüğünü anlattı.

Değertaş şunları söyledi: “Sesimi duymasalardı tandırdan sağ çıkmam mümkün değildi. Kız kardeşim olmasaydı ölmüştüm. Vatandaşlar yerdeki tandırlara çok dikkat etsin. Bölgemizdeki tandırlar hep yerden olduğundan kazalar çok oluyor.”

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Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan ise şöyle konuştu: “Özellikle doğuda tandırlar yere gömülü şekilde yapıldığı için düşme vakaları çok oluyor, yaz mevsiminde hastalar daha çok geliyor. Tandırlar zeminden yukarıda yapılırsa bu tür kazaların önüne geçilir.

Haziran ayında, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen iki yaşındaki kızını kurtarmak isteyen Hacer Ergül yanarak hayatını kaybetmişti. Kızı minik Ayşegül de iki gün sonra yaşamını yitirmişti.

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