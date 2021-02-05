Ekmek hamuruna dondurma koyup sosyal medyada paylaşan fırın çalışanı tepki çekti

Mersin’de, fırına sürülmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içine dondurma, cips, kek gibi malzemeler koyduğu anların görüntülerini paylaşan kişi sosyal medyada tepki çekti. Bu kişinin çalıştığı ekmek fırınına hijyen kurallarını ihlalden para cezası uygulandı.
Çalışanın, pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyduğu ardından fırından çıkardığı ekmeğin ortasını açıp aldığı dondurma çubuğunu yaladığı videoyu çok sayıda kullanıcı paylaştı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, Kırklarsırtı Mahallesi 2620 Sokak’taki ekmek fırınına, sosyal medyadan hijyen kurallarının ihlal edildiği görüntülerin paylaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fırın çalışanı Ö.Mi ile fırın sahibine hijyen kurallarını ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.
Fırının faaliyeti geçici olarak durduruldu.
Ö.M., denetim sırasındaki sorular üzerine, sosyal medyada paylaştığı ekmeği kendisi için hazırladığını ileri sürdü.