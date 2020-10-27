Ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Şanlıurfa’da ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı.

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Bir süre sonra şüpheliyi durdurarak üstünü arayan ekipler, çantadaki ekmeğin arasının açık olduğunu fark etti. Ekmek arasına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüpheliden gittiği yerin adresini öğrenen ekipler, düzenledikleri operasyonda 38 gram eroin, 1 gram toz esrar, bir hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 770 lira para ele geçirdi. Adresteki bir şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından iki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.