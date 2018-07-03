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Yaramazlara biraz batar!

Ekmeğe zam yolda: 15 kuruş

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ekmeğe zam geleceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’ye konuşan Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alım fiyatının 1050 lira olarak açıkladığını belirterek, “Bir de satım fiyatı olarak 1120 lira gibi bir rakam koydu. 1120 lira yüzde 7’lik bir artışa denk geliyor. 1050 lira da önceki seneye göre yüzde 12’lik bir artış eder” dedi.

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“Yani TMO toplam yüzde 19’luk bir makas belirledi. Dolayısıyla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz 1000 liralardaydı” diyerek sözlerine devam eden Ulusoy, zam oranını şöyle anlattı: “Buğdaydaki kalite kaybını da hesaba katarsak un fiyatına yüzde 10-15 bandında zam gelir. O da zaten şu an enflasyon oranıyla aynı seviyede. Olağan dışı bir durum değil. Bizde unun çuvalına 10 lira zam gelse, bunun ekmeğe yüzde 30 oranında etki ettiğini düşünürsek, 15 kuruş gibi bir fiyat artışı olacaktır.”

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