Ekmeğe yüzde 12 ila 20 zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, Balcı zammın şubat ayına kalmasının esnafı mağdur edeceğini kaydetti.

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‘Zam yapmak istemiyoruz ama üretemez hale geldik’

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise şöyle konuştu: “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 mayıs-aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son bir ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik.”

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk altı ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 lira olmasını talep ederiz” diye konuştu.