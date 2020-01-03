Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ekmeğe yüzde 12 ila 20 zam geliyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe bu ay ülke genelinde yüzde 12-20 arasında zam yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, Balcı zammın şubat ayına kalmasının esnafı mağdur edeceğini kaydetti.

Reklam

‘Zam yapmak istemiyoruz ama üretemez hale geldik’

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise şöyle konuştu: “Elektrik, doğalgaz, un ve maya fiyatlarında bitmeyen bir zam var. Maliyetler 2019 mayıs-aralık döneminde yüzde 30 arttı. Yalnızca son bir ayda un yüzde 15 zamlandı. Maya 35 liradan 60 liraya yükseldi, şubatta da 90 lira olacağı bildirildi. Zam yapmak istemiyoruz ancak esnafız, üretemez hale geldik.”

İstanbul’da son bir yılda maliyetlerini karşılayamadığı için yaklaşık 100 fırının iflas ettiğini aktaran Çetin, “Maliyetler bu hızla artmaya devam ederse 2020’nin ilk altı ayı sonunda 200 gram ekmeğin 1.75 lira olmasını talep ederiz” diye konuştu. 

Fırıncıların talebi İTO’da görüşülecek: 2020 olmadan ekmeğe zam bekleniyor

SON HABERLER

Avukatlık ücretlerine yüzde 25’e varan zam

Yeni yılla birlikte avukatlık ücretleri de zamlandı. Büroda sözlü danışmanlığın saati 375 liradan 450 liraya çıkarken, dilekçe ve ihbarname düzenlemeleri ise 550 liradan 685 liraya yükseldi.

ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da önde.

Greenpeace: Kapatılan beş santral kirli enerjinin sonu olsun

Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan beş kömürlü termik santral kapatıldı. Greenpeace Akdeniz, bunun Türkiye’nin kirli enerjiden çıkışı için ilk adım niteliğinde olduğunu belirterek acilen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...