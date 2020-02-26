Ekiplerin ulaşmak için seferber olduğu genç evinde uyurken bulundu

İstanbul’un Avcılar ilçesinde arkadaşının ulaşamadığı, tüm ekiplerin seferber olduğu üniversite öğrencisi, evinde uyurken bulundu.
Denizköşkler Mahallesi’ndeki dairede kalan iki arkadaştan biri, dün akşam eve girmek istedi. Ancak içeriden sürgülenen kapıyı açamadı. Genç, arkadaşı Fatih Kaya’ya bir türlü ulaşamayınca itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nden sevk edilen ekibin gözetiminde eve ulaşmak için merdivenli araç kullandı. Acil servis ekibi de binanın hemen yanında bekledi.
İtfaiye, merdivenle eve girip kapıyı polise açtı. Ekipler, evin bir odasında Kaya’yı uyur halde buldu. Genç, ışık açılınca uyandı. Tutanak tutan görevliler binadan ayrıldı.