Ekip dediğin böyle olur: İsveç’in ‘feminist’ hükümetinden Trump’a fotoğraflı gönderme

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi erkekle kürtaj karşıtı bir kararı imza atarken çekilmiş fotoğrafına ‘cevap niteliğinde’ bir fotoğraf paylaştı.

Trump, Oval Ofis’teki ilk gününde kürtaj hakkında bilgilendirme çalışmaları yapan ve kürtaj imkanı sağlayan uluslararası örgütlere destek veren federal bütçe fonlarının kesilmesi kararını imzalamıştı.

Trump’ın kararı imzalarken ofisindeki yedi erkekle birlikte çekilmiş fotoğrafı hayli tepki görmüş, Guardian’ın editörü Martin Belam’ın “Hayatınız boyunca yedi kadının bir araya gelip erkeklerin üreme organlarıyla ne yapacaklarıyla ilgili bir belge imzaladığı bir fotoğraf göremezsiniz” mesajı çok konuşulmuştu.

As long as you live you'll never see a photograph of 7 women signing legislation about what men can do with their reproductive organs pic.twitter.com/dXjfVjnRiX

— Martin Belam (@MartinBelam) January 23, 2017