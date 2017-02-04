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Yaramazlara biraz batar!

Ekip dediğin böyle olur: İsveç’in ‘feminist’ hükümetinden Trump’a fotoğraflı gönderme

 

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi erkekle kürtaj karşıtı bir kararı imza atarken çekilmiş fotoğrafına ‘cevap niteliğinde’ bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraf: yahoo.com

Trump, Oval Ofis’teki ilk gününde kürtaj hakkında bilgilendirme çalışmaları yapan ve kürtaj imkanı sağlayan uluslararası örgütlere destek veren federal bütçe fonlarının kesilmesi kararını imzalamıştı.

Trump’ın kararı imzalarken ofisindeki yedi erkekle birlikte çekilmiş fotoğrafı hayli tepki görmüş, Guardian’ın editörü Martin Belam’ın “Hayatınız boyunca yedi kadının bir araya gelip erkeklerin üreme organlarıyla ne yapacaklarıyla ilgili bir belge imzaladığı bir fotoğraf göremezsiniz” mesajı çok konuşulmuştu.

‘İsveç feminist bir hükümet’

İsveç Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin’in, iklim değişikliğiyle mücadele için sera gazı salınımını 2045 yılına kadar kesmeyi öngören yeni bir kanun tasarısına imza atmasının ardından paylaştığı bir kare akıllara Trump’ın fotoğrafını getirdi.

Lovin’in sözcüsü fotoğraftaki benzerlik sorulunca şöyle yanıt verdi: “İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Asıl mesele şu, İsveç feminist bir hükümet ve bu çok önemli bir kanun.”

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