Ekin ekme makinesinin altında kalan dokuz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, babasının kullandığı traktörün arkasında takılı ekin ekme makinesinin üzerinden yere düşüp altında kalan dokuz yaşındaki Batuhan Kartal yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Çiftçi Niyazi Kartal, bu sabah, ekin ekmek için oğluyla Serinhisar’ın kırsal Ayaz Mahallesi’ndeki tarlaya gitti. Kartal, traktörüyle çalışmaya başladı. İddiaya göre, Batuhan, babasından habersiz traktörün arkasında takılı ekin ekme makinesinin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybedip yere düştü ve makinenin altında kaldı.

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Oğlunun makinenin altında kaldığını fark eden Kartal, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kartal’ın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma, baba Niyazi Kartal’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.