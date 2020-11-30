Ekimde ithalat fırladı, dış ticaret açığı yüzde 34.4 artı

Dış ticaret açığı ekimde yüzde 34.4 artışla 2.37 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekimde ve ocak-ekim döneminde dış ticaret rakamları şöyle:

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Dış ticaret dengesi ocak-ekimde yüzde 76.2 artışla 40.27 milyar dolara geldi.

İhracat ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17.33 milyar dolar, ithalat yüzde 84 artarak 19.7 milyar dolar kaydedildi.

İhracat ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 azalarak 135.62 milyar dolar, ithalat yüzde 2.2 artarak 175.89 milyar dolar oldu.