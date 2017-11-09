Ekimde altın, borsa, faiz ne kazandırdı?: Şampiyon dolar

Dolar, ekimde en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri (enflasyondan arındırıldığında ortaya çıkan net getiri) yüzde 3.34 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.
Yatırımların enflasyondan arındırılan getiri listesi
– Euro yüzde 2.16, Külçe altın yüzde 0.81.
– Mevduat faizi yüzde 1.19.
– Borsa yüzde 2.05.
– Devlet tahvili yüzde -3.03 (kaybettirdi).
Borsa ise son bir yılda en yüksek ‘yıllık getiri şampiyonu’ oldu.
İşsizlik 10.7, enflasyon 11.2, dolar 3.80; ekonomi bakanı: Ekonomimiz coştu
Son dokuz yılın en yüksek enflasyonu: 11.9; fiyat artışında 2004 koşullarına dönüldü