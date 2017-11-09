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Ekimde altın, borsa, faiz ne kazandırdı?: Şampiyon dolar

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Dolar, ekimde en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri (enflasyondan arındırıldığında ortaya çıkan net getiri) yüzde 3.34 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

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Yatırımların enflasyondan arındırılan getiri listesi

– Euro yüzde 2.16, Külçe altın yüzde 0.81.

– Mevduat faizi yüzde 1.19.

–  Borsa yüzde 2.05.

– Devlet tahvili yüzde -3.03 (kaybettirdi).

Borsa ise son bir yılda en yüksek  ‘yıllık getiri şampiyonu’ oldu.

İşsizlik 10.7, enflasyon 11.2, dolar 3.80; ekonomi bakanı: Ekonomimiz coştu

Son dokuz yılın en yüksek enflasyonu: 11.9; fiyat artışında 2004 koşullarına dönüldü

 

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